Henstedt-Ulzburg. Veränderungen im Gewerbepark Nord: Beliebter Laden bleibt erhalten, nur an einem anderen Standort in Henstedt-Ulzburg.

So etwas hört jeder Geschäftsinhaber gerne. „Ich habe sie vermisst“, sagt ein Kunde zu Ercüment Ufuk Mehenkli, während er seinen Tippschein ausfüllt. Im Gewerbepark Nord in Henstedt-Ulzburg hat es in den letzten Wochen und Monaten viele Veränderungen gegeben, und auch der Post- und Lottoladen war hiervon betroffen. Denn Mehenkli führte diesen zehn Jahre lang im gleichen Gebäudekomplex, wo sich zuletzt ein Marktkauf befand, ehe dieser Ende März geschlossen wurde.

Das hatte für ihn und die weiteren kleinen Einzelhändler Folgen, auch sie mussten aufgeben. Doch zumindest die Kundinnen und Kunden, die Pakete oder Briefe verschicken, Tabak kaufen, Lotto spielen oder Zeitschriften kaufen, werden nun wieder versorgt. Denn offiziell ab Freitag, 3. Mai, wird Mehenkli im benachbarten Toom-Baumarkt (Heinrich-Sebelien-Straße 1) die bewährten Dienstleistungen wieder anbieten. Das gilt für die Annahme von Brief-, Paket- und Express-Sendungen, Briefmarken und Paketmarken oder auch die Abwicklung von Postident-Verfahren. Geöffnet ist von Montag bis Sonnabend, jeweils von 8 bis 17.30 Uhr.

Marktkauf-Aus: Postshop eröffnet neu im Toom-Baumarkt

„Ich habe Glück gehabt“, sagt Mehenkli, den viele Stammkunden duzen. „Am 23. März hatte ich bei Marktkauf zugemacht, dann letzte Woche am Freitag hier bei Toom geöffnet.“ Seitdem läuft das Geschäft Schritt für Schritt wieder an. „Es sind schon wieder viele bekannte Gesichter vorbeigekommen“, sagt er. Unter Bekannten, aber auch in sozialen Medien hatte es bereits schnell die Runde gemacht, dass der Shop unter einem neuen Dach fortgeführt werden kann.

Marktkauf-Aus: Derzeit steht die Immobilie im Gewerbepark Nord leer, im Frühjahr 2025 soll hier ein Kaufland eröffnen. © Christopher Mey | Christopher Mey

Die Idee hatte es schon länger gegeben, verrät er, auch die Gespräche mit dem Filialleiter von Toom, das übrigens zum Rewe-Konzern gehört. Doch Mehenkli hatte einen Mietvertrag mit der Edeka-Gruppe, zu der wiederum Marktkauf gehört. Erst, als er genauso wie die anderen Läden Ende 2023 die Kündigung erhielt, ergab sich eine neue Situation.

Mehr zum Thema

Henstedt-Ulzburg: Kaufland eröffnet im Frühjahr 2025 Filiale im alten Marktkauf

Der alte Marktkauf ist mittlerweile verrammelt, die Logos vom Dach abmontiert. Wer durch die Fensterscheiben blickt, sieht eine riesige, leere Fläche dort, wo sich einst endlose Regalreihen befanden. Wie es hier weitergeht, steht allerdings schon fest. Denn Kaufland wird hier eine Filiale eröffnen, es wäre die zweite in Henstedt-Ulzburg nach dem Standort im City Center Ulzburg (CCU).

In diesem Jahr wird das allerdings nicht mehr passieren, sondern erst im Frühjahr 2025. Zuvor dürfte das Gebäude, das einer Immobilien-Holding gehört, noch saniert und umgebaut werden. Zu weiteren Details, etwa dazu, welche kleineren Läden und welche Gastronomie integriert werden sollen, hat sich Kaufland noch nicht geäußert.