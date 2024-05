Norderstedt. Gasfeuerung, Pizzaöfen, Außenküchen: Welche Trends die Verkäufer in Santos Grillshop in Meyer‘s Welt in Norderstedt beobachten.

Der klassische Grillmeister denkt an Fleisch, an Fisch und immer mehr auch an Gemüse. „Doch der neue Trend, der sich seit einigen Jahren immer stärker zeigt, sind Pizzaöfen“, sagt Niklas Meyer, Chef von Santos Grillshop. Die Anlaufstelle für alle, die ihr Essen gern auf dem Rost und im Freien zubereiten, ist Teil von „Meyer‘s Welt“. Am Rugenbarg in Norderstedt sind außerdem der „Norderstedter Wohngarten“ und die „Markthalle“ zu finden.

„Gerade die Symbiose aus drei Angeboten unter einem Dach macht unser Projekt für die Kunden so interessant“, sagt Meyer, der zusammen mit Anni Joseph, Geschäftsführerin des Wohngartens, im März am neuen Standort gestartet ist. Vorher waren beide im Stammhaus an der Ecke Ohechaussee/Ochsenzoller Straße aktiv. Doch das traditionsreiche Stammhaus „Meyer‘s Mühle“ soll Wohnungen und Läden weichen.

Grillen: „Der Holzkohlegrill hat weitgehend ausgedient“

Verweilen und Erleben lauten die beiden Schlagworte, beides wollen Meyer und Joseph ihren Kunden und Kundinnen bieten. Auf knapp 800 Quadratmetern präsentiert das Team alles, was es braucht, um saftige Steaks, knackige Würstchen oder leckeres Gemüse auf dem Grill zuzubereiten. „Der Holzkohlegrill hat weitgehend ausgedient“, sagt Niklas Meyer.

Heute wird mit Gas gegrillt. Und da ist die Auswahl enorm. Die beginnt beim transportablen Grill, der mit einer Gaskartusche betrieben wird, leicht ist und wenig Platz braucht. Ideal für alle, die mit Wohnmobil oder Zelt unterwegs sind. Den Mini-Grill gibt es in zwei Größen.

Das Angebot umfasst Grills namhafter Hersteller

Im Verkaufsraum stehen natürlich zahlreiche Grills von Santos, nach eigenen Angaben seit Jahren die Nummer eins in Deutschland bei den Premium Grills. Daneben umfasst das Sortiment aber auch die Produkte vieler anderer namhafter Hersteller wie Napoleon oder Broil King.

Um den passenden Grill für den Kunden oder die Kundin zu finden, spielt die Beratung eine zentrale Rolle. Wie viel Platz ist auf dem Balkon oder der Terrasse vorhanden? Wie oft wird gegrillt? Was wird gegrillt? Antworten finden die Berater im Gespräch mit den Kunden, die auch schon mal ein oder zwei Stunden dauern können.

Grillen lernen und das Fleisch gleich nebenan in der Markthalle besorgen

„Heute ist es ganz normal, zwischen 3000 und 8000 Euro für einen guten Grill auszugeben“, sagt Meyer, der auch durchaus Außenküchen für 20.000 Euro und mehr verkauft. Und wer sich einen Grill zulegt, wolle natürlich wissen, was sich damit alles zubereiten lässt, womit das zweite Standbein des Grillshop-Chefs ins Spiel kommt: die Grillschule. Die Teilnehmer bekommen alle Infos, damit schmeckt, was vom Rost kommt.

Das Angebot kommt gut an, zumal es sich auch als Firmenevent oder als Geschenk anbietet. „Und was wir hier verarbeiten, können die Teilnehmer auch gleich mitnehmen“, sagt Meyer, denn: Gleich nebenan liegen Fleisch und Scampis in der „Markthalle“ in den Tiefkühltruhen. Dort kann jeder einkaufen, sich zusätzlich zum Grillgut mit Wein, Pasta und Gewürzen eindecken. Und hier gelte, so Meyer, was genauso für den Norderstedter Wohngarten und den Grillshop zutreffe: Die Qualität müsse stimmen.

Die Menschen setzen sich zunehmend mit den Produkten auseinander

„Die Menschen setzen sich zunehmend mit den Produkten auseinander, wollen wissen, woher sie stammen, und wie die Tiere aufgezogen wurden“, sagt Meyer, der noch zwei Trends ausgemacht hat: Die Menschen wollten draußen leben, und sie wollen Gemüse und Kräuter selbst anbauen. „Was schmeckt schon leckerer als Tomaten mit Schafskäse von Grill und dazu frische Kräuter aus dem heimischen Beet?“, sagt Meyer.

Und da kommt seine Nachbarin ins Spiel: Anni Joseph leitet den „Norderstedter Wohngarten“ und bietet genau diese frischen Kräuter an. Aber nicht nur die: Zum Sortiment gehören rund 4000 Artikel. Beet- und Balkonblumen, je nach Saison, und Stauden bilden den Schwerpunkt im Pflanzenbereich. „Auch bei uns spielt die Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle, rund 80 Prozent unserer Pflanzen stammen aus der Region, viele aus den Vier- und Marschlanden“, sagt Joseph.

„Meyer‘s Welt“ bietet nicht nur Produkte, sondern auch Erlebnisse

Daneben finden die Kunden und Kundinnen im Gartencenter am Rugenbarg auch Tomaten-, Gurken- und andere Gemüsepflanzen, Pflanzerde sowie Vogelfutter. „Wenn sich die Frauen in unserer großen Dekoabteilung umsehen, gehen viele Männer ein Haus weiter, sehen sich im Grillshop oder in der Markthalle um“, sagt die Chefin des Norderstedter Wohngartens – und umgekehrt. Wer Gemüse und Kräuter als Beilage zum Grillfleisch auf den Teller bringen will, deckt sich im Gartencenter ein, was beide Chefs als ideale Ergänzung sehen.

Immer wieder bietet das Team Aktionen an wie die Spanien-Woche vom 2. bis 4. Mai an, in der es um Bougainvilla, Palmen und Co. geht. „Von unseren Produkten allein können wir in Zeiten des Internets nicht mehr überleben“, sagen Joseph und Meyer, der auch Weinverkostung und andere kulinarische Erlebnisse anbietet.