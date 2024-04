Bad Segeberg. Junger Mann stiehlt Waren in einem Supermarkt in Bad Segeberg. Der Ladendetektiv spricht ihn an – dann wird er massiv bedroht.

Wie die Polizei jetzt mitteilt, wurden am Donnerstag nach kurzer Verfolgung zwei Tatverdächtige festgenommen, die in einem Supermarkt in Bad Segeberggestohlen haben sollen. Außerdem bedrohte einer der beiden einen Kaufhausdetektiv.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen beobachtete ein Zeuge gegen 15:45 Uhr eine männliche Person, die Lebensmittel in eine mitgeführte Plastiktüte legte und den Kassenbereich ohne Bezahlung verließ. Vor dem Fahrradständer wurde der 21 Jahre alte Mann von dem Ladendetektiv angesprochen und zur Herausgabe der Plastiktüte aufgefordert.

Bad Segeberg: Dieb bedroht Kaufhausdetektiv mit einem Schraubenzieher

Der 21-Jährige drohte ihm dann Gewalt an und bedrohte ihn auch mit einem Schraubenzieher. Dann flüchtete er in Richtung Bahnhof, zusammen mit einem weiteren Tatverdächtigen. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung nach den zwei flüchtigen Personen, konnte der 21-Jährige am Bahnhof vorläufig mit dem Raubgut festgenommen werden. Der zweite Tatverdächtige, ein 27-jähriger Segeberger, wurde im Nahbereich vorläufig festgenommen.

Nach Sachvortrag bei dem Bereitschaftsrichter des Kieler Amtsgerichts wurden beide Personen im Anschluss an die kriminalpolizeilichen Maßnahmen entlassen und werden sich nun in einem Strafverfahren wegen des Vorwurfs des räuberischen Diebstahls und des Diebstahls mit Waffen verantworten müssen.

Die Kriminalpolizei in Bad Segeberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die die Personen auf der Flucht zwischen dem Tatort im Gieschenhagen und Bahnhof beobachtet haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04551 /884-0 entgegen.