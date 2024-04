Norderstedt. Extremsportler und Kelly-Family-Mitglied ist Stargast des verkaufsoffenen Sonntags. Außerdem: Radiosender verkauft hier sein CD-Archiv.

Joey Kelly, Teil der Kelly Family und heute als Extremsportler bekannt, kommt für einen Vortrag und Autogrammstunde ins Herold-Center in Norderstedt. Anlass ist der verkaufsoffene Sonntag am 28. April, von 12 bis 17 Uhr, im Einkaufszentrum in Garstedt. Das Thema des Tages ist „Mobilität“.

Joey Kelly wird gegen 13 Uhr im Herold-Center einen exklusiven Vortrag für Fans und Gäste halten, die zuvor bei einem Gewinnspiel des Centers die Eintrittskarten dazu gewonnen hatten. Danach, gegen 14. 30 Uhr, ist Kelly aber für alle seine Fans da. Er wird ab 14.30 Uhr im Erdgeschoss des Centers vor seinem Bulli T2 aus dem Baujahr 1972 eine Autogrammstunde geben.

Joey Kelly hält exklusiven Vortrag und gibt Autogramme

Joey Kelly kommt am Sonntag für einen Vortrag und eine Autogrammstunde ins Herold-Center nach Norderstedt. Er bringt auch seinen Bulli T2 mit. © Official | Joey Kelly

Der Bulli begleitet Joey Kelly auf vielen seiner Extremtouren. Zuletzt wurde er von seinem Sohn Luke gefahren, der ihn auf seinem Fußmarsch entlang des ehemaligen 1400 Kilometer langen innerdeutschen Grenzstreifens („Das Grüne Band“) begleitete.

Wer nun Lust bekommt, ebenfalls in ein Abenteuer auf zwei oder vier Rädern aufzubrechen, der kann sich am Sonntag das Angebot von Elbtor Mobile und dem Rollerhaus König auf den verschiedenen Ausstellungsflächen im und neben dem Center anschauen. Geboten wird eine große Auswahl an zwei- und vierrädrigen Fahrzeugen. Unter ihnen finden die Besucherinnen und Besucher auch den original Bulli von Stargast Joey Kelly.

Herold-Center: Rock Antenne Hamburg verkauft CD-Archiv

Begleitet wird der Besuch des Extremsportlers Joey Kelly im Herold-Center außerdem mit vielen Aktionen, Infoständen und Entertainment. So haben alle Shops von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Der Friends Cup Förderverein ist zu Gast und wird schon am Sonnabend davor und auch am Sonntag mit seinem Charity-Glücksrad vor Ort sein.

Mit einer ganz besonderen Aktion lockt der Radiosender Rock Antenne Hamburg am Wochenende die Fans der guten alten CD ins Herold-Center: Beim CD-Flohmarkt will der Sender sein riesiges CD-Archiv zugunsten verschiedenster Hilfsprojekte verkaufen. Wenn da mal nicht das eine oder andere rare Schätzchen unter den Silberlingen versteckt wartet.

Joey Kelly: Singen und Extremsport

Wer den Extremsportler Joey Kelly noch nicht so gut kennt: Er absolvierte schon mal acht Iron-Man-Triathlons innerhalb eines Jahres – ein bis heute ungebrochener Rekord. Darüber hinaus lief Kelly über 100 Marathons, Ultramarathons und Ironmans, sowie über 100 Halbmarathons, Kurzdistanztriathlons und Kurzdistanzwettkämpfe, neun Wüstenläufe sowie dreimal das Radrennen „Race Across America“ von der West- zur Ostküste der USA.

In 17 Tagen und 23 Stunden durchquerte Joey Kelly im September 2010 Deutschland von Wilhelmshaven bis zur Zugspitze. Auf seinem 900 Kilometer langen Fußmarsch, ohne Geld, ernährte er sich nur von dem, was die Natur ihm gab. Im Winter 2010/11 bestritt er mit Markus Lanz im deutschen Team den „Wettlauf zum Südpol“, wobei sie in zehn Tagen eine Strecke von 400 Kilometer zurücklegten.

Zuletzt absolvierte er mit seiner Familie die Panamericana Challenge. Kelly empfindet den Ausdauersport als Ausgleich zu seiner Arbeit mit der Kelly Family, die in den neunziger Jahren die Musik-Charts maßgeblich prägte und auch heute noch ihre große Fanbase begeistert.