Bad Segeberg. 10-jähriges Mädchen wird in Bad Segeberg am Oberschenkel verletzt. Den Mann und den Hund konnte es ganz gut beschreiben.

Die Polizei fahndet in Bad Segeberg nach einem Hundehalter, dessen Tier ein 10-jähriges Mädchen nahe einem Spielplatz angefallen und verletzt hat. Nach der Attacke kümmerte sich der Hundehalter nicht weiter um das Kind und verschwand.

Der Zwischenfall ereignete sich nach Angaben der Polizei bereits am Sonntag, 7. April. Da die Polizei bislang allerdings keinen Erfolg bei der Identifizierung des Hundehalters gemacht hat, werden jetzt Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben oder Hundehalter kennen, die der Beschreibung nach infrage kommen.

Hund biss das Kind in den Oberschenkel

Das 10-jährige Kind spielte am 7. April auf dem Spielplatz am Hamdorfer Weg, im Bereich zwischen den Straßen Habichthorst und Seekoppel. Beim Vorbeifahren mit ihrem Fahrrad wurde das Mädchen unvermittelt von dem Hund angefallen. Das Tier biss dem Kind in den Oberschenkel gebissen.

Vor Schreck und Schock stürzte das Mädchen mit seinem Fahrrad und blieb mit der Bisswunde liegen. Der Hundehalter soll gleichzeitig mit seinem Tier in unbekannte Richtung verschwunden sein. Das Kind erzählte später ihrer Mutter von dem Vorfall, die am Folgetag eine Anzeige bei der Polizei erstattete. Nach den Erinnerungen des Kindes müsste sich der Vorfall nachmittags ungefähr zwischen 15.30 Uhr bis 16 Uhr ereignet haben. Die 10-Jährige erlitt leichte Verletzungen und eine Bissspur, die ärztlich versorgt wurden.

Hund glich einem Schäferhund

Beim Hundehalter soll es sich um einen Mann in einem ungefähren Alter von 50 Jahren mit schlanker Statur gehandelt haben. Er habe eine Körpergröße von 1,65 bis 1,70 Meter gehabt und zur Tatzeit ein blaues T-Shirt getragen. Der Hund habe einem

Schäferhund geähnelt und schwarz-braunes Fell gehabt, das im Bauchbereich hell war.

Die Ermittler erhoffen sich Hinweise durch Zeugen, die den beschriebenen Mann kennen oder ihn schon mal in der Umgebung mit seinem Hund gesehen haben. Hinweise werden unter 04551/8840 entgegengenommen.