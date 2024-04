Neumünster. Holstenhallen Neumünster wird zum Hot Spot für aufgemotzte Serienautos und Hobbyschrauber. Wirtschaftsminister Madsen ist ein Fan.

Fette Motoren, tiefstgelegte Boliden und rollende Discos: Für Menschen mit Benzin im Blut und der Leidenschaft für alles auf vier Rädern, was sich aus der grauen Masse der Alltagsautomobile abhebt, ist die Nordic Motor Show in den Holstenhallen in Neumünster schon nach ihrem Auftakt im letzten Jahr zu einem festen Termin im Kalender geworden. 12.000 Fans der Tuning-Szene aus dem ganzen Norden pilgerten 2023 zur Motor Show. Und in diesem Jahr soll die Messe „noch größer und noch besser“ werden, wenn sie zwischen Freitag und Sonntag, 3. bis 5. Mai, für ganze drei Tage öffnet und sich dieses Mal über das gesamte Areal der Holstenhallen erstreckt.

Die Veranstalter - die Holstenhallen, Brandtneu Media Neumünster und die Wirtschaftsgesellschaft des Kfz-Gewerbes Schleswig-Holstein - machen klar, dass die Nordic Motor Show gekommen ist, um zu bleiben. „Wir haben im Norden Deutschlands eine stark etablierte Tuning-Szene mit vielen Ethusiasten, Hobbyschraubern. Schmieden, Clubs und Fans“, teilen die Veranstalter mit. „Lasst uns dieser Interessengemeinschaft langfristig eine Bühne geben, die Veranstaltung zusammen weiterentwickeln und gemeinsam eine Tradition im Norden gestalten.“

Minister Madsen hofft, dass die Messe größer wird

Zur Messe der Auto-Fans werden zwischen dem 3. und 5. Mai wieder viele Tausend Besucherinnen und Besucher erwartet. © Nordic Motor Show | Brandtneu.Media

Einen prominenten Fan haben die Motor-Fans auch schon gefunden: Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen. Er wünscht sich, dass Norddeutschland mit der Nordic Motor Show bald eine ebenso bekannte Automesse haben wird wie die Essen Motor Show in Nordrhein-Westfalen, ein bedeutender Treffpunkt für Autofans und Branchenexperten in Deutschland.

Madsen hat zur Eröffnung der Nordic Motor Show einen besonderen Film in deutscher und dänischer Sprache drehen lassen, der die enge Verbundenheit und das gemeinsame Interesse an der Tuning-Szene zwischen Deutschland und Dänemark unterstreicht. Der Film zeigt den Minister bei der Präsentation eines spektakulär getunten Fahrzeugs, das auch im Mittelpunkt der Gewinnspielaktion auf der Messe steht.

Subaru BRZ zu gewinnen

Aussteller aus dem Bereich Tuning und Autoteile werden in den Holstenhallen ihre Produkte präsentieren.. © Nordic Motor Show | Brandtneu.Media

Wer sich ein Eintrittsticket zur Messe sichert, nimmt automatisch an der Verlosung eines extrem gestylten Subaru BRZ teil. „Dieses Auto symbolisiert die zentralen Themen unserer Messe: Innovation und die Gewinnung von Fachkräften“, teilen die Veranstalter mit. Minister Madsen zeigte sich begeistert: „Dieses Auto verlost ihr wirklich?“, fragte er während der Dreharbeiten. Und kündigte scherzhaft an, 100 Tickets kaufen zu wollen, um seine Chancen zu erhöhen.

Was erwartet die Besucherinnen und Besucher der Nordic Motor Show? Den Freitag nehmen die Veranstalter in diesem Jahr als dritten Tag hinzu, um den wachsenden Bedarf und das Interesse von Geschäftskunden und Fachbesuchern gerecht zu werden. Der Freitag ihnen vorbehalten, er ist der neue „B2B-Tag“ („Business-to-Business“) und soll eine „exklusive Plattform“ für Geschäftsnetzwerke und professionellen Austausch bieten.

Hobbyschrauber präsentieren ihre Schätzchen

Sein Können als Fahrer kann man bei etlichen Rennspielen unter Beweis stellen. © Nordic Motor Show | Brandtneu.Media

Am Sonnabend und Sonntag aber kommen alle Tuning-Fans auf ihre Kosten. Geboten wird eine Schau von renommierten Ausstellern der Tuning-Szene, die ihre neuen Produkte vorstellen und die Trends im Bereich Fahrzeugtuning setzen. Den Besucherinnen und Besuchern und deren Wagen stehen sie am gesamten Wochenende mit Rat und Tat zur Seite

Im Mittelpunkt stehen natürlich die tiefergelegten Träume der Fans: Hoch motorisierte Autos, extra breit, extra tief. Das Besondere der Show: Alle können ihre Schätzchen gleich mitbringen und dort präsentieren. Show & Shine heißt der Tuningtreff mit Wettbewerb bei der Nordic Motor Show, der sich auf dem gesamten Außengelände der Holstenhallen verteilt. Dort können die Besucherinnen und Besucher an den Boliden vorbeiflanieren und per QR-Code für ihre Lieblingsautos abstimmen. Den beliebtesten Autos winken Geldpreise.

„Carzubi“-Halle: Wer will, kann das Hobby zum Beruf machen

Wer sein Hobby zum Beruf machen will, kann seine Karriere in der Tuning-Branche gleich in der „Carzubi“-Halle beginnen. Denn die Nordic Motor Show ist auch eine Berufsmesse, die dem Schraubernachwuchs die vielfältigen Möglichkeiten im Kfz-Gewerbe präsentieren möchte. Stichwort: Fachkräftemangel. Potenzielle Azubis und Arbeitgeber können sich kennenlernen und Kontakte knüpfen.

Zwei beliebte Auto-Experten aus dem TV sind in Neumünster ebenfalls wieder dabei: die „Autodoktoren“ Hans-Jürgen Faul und Holger Parsch, bekannt aus der Sendung „Auto mobil“ auf VOX. Das ganze Wochenende über sind sie in Neumünster, um sich mit den Tuning-Fans im Norden auszutauschen. Last but not least kann man beim „Simracing-Event“ in einem gesonderten Bereich der Show im Ost-Foyer virtuell sein fahrerisches Können bei etlichen Fahrspielen testen.

Nordic Motor Show, Fr+Sa+So, 3.-5.5., Fr+Sa, 10.00–18.00, So, 10.00-16.00, Holstenhallen Neumünster, Tagesticket 9 Euro, Wochenendticket 20 Euro, Familienkarte 20 Euro (2 Erw. + bis zu vier Kinder), VVK unter www.nms.sh