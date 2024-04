Henstedt-Ulzburg. Fast zeitgleich brannte und krachte es im Henstedt-Ulzburger Gewerbegebiet: Ob die beiden Vorfälle in einem Zusammenhang stehen?

Großeinsatz für die Rettungskräfte am Sonntag in Henstedt-Ulzburg: Um kurz nach 12 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Henstedt-Ulzburg zu einem größeren Brand in die Emmy- Noether-Straße gerufen. Kurz darauf ereignete sich nur wenige Straßen entfernt ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem glücklicherweise nur eine Person leicht verletzt wurde.

Um 12.08 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, weil eine Lagerhalle, in der sich noch Lastwagen befinden sollten, brannte. Bereits wenig später stellte sich heraus, dass das Feuer zweier brennender Mülltonnen auf die Außenfassade der Halle übergegriffen hatte. Ein Mitarbeiter hatte jedoch unverzüglich damit begonnen, das Feuer zu löschen, sodass die Einsatzkräfte nur noch Nachlöscharbeiten vornehmen mussten.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden

Bei der Anfahrt zur Halle fuhren die Einsatzkräfte auf einen Verkehrsunfall an der Gutenbergstraße zu. Zwei Fahrzeuge waren auf der Kreuzung zusammengestoßen, ein Wagen hatte sich überschlagen. Nach Polizeiangaben wurde eine Person leicht verletzt.

Ob der Unfall, der sich ebenfalls im Industriegebiet ereignete, mit dem Feuerwehreinsatz im Zusammenhang steht, dazu konnte die Polizei noch keine genauen Angaben machen. Die Freiwillige Feuerwehr Henstedt-Ulzburg streute an der Unfallstelle die Betriebsstoffe ab. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.