Henstedt-Ulzburg. Feuer auf Balkon breitet sich aus. Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Henstedt-Ulzburg erleiden Rauchvergiftungen und Verbrennungen.

Ein Großeinsatz der Freiwilligen Feuerwehr hat in der Nacht auf Dienstag die Menschen in der Ortsmitte von Henstedt-Ulzburg in Aufregung versetzt. Und nach dem, was bisher bekannt ist, war die Situation offenbar dramatisch. In einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Lindenhof, diese geht direkt von der Hamburger Straße ab, war nach Polizeiangaben auf einem Balkon einer Wohnung im Obergeschoss ein Feuer ausgebrochen und hatte sich schnell ausgebreitet.

Der Alarm ging um 1.30 Uhr ein. Währenddessen griffen die Flammen auf eine Markise im Erdgeschoss über. In dem Gebäude mussten viele Anwohnerinnen und Anwohner wegen der Rauchentwicklung ins Freie gebracht werden.

Henstedt-Ulzburg: Viele Verletzte durch Brand in Mehrfamilienhaus am Lindenhof

Trotz der Evakuierung erlitten zehn Personen einen Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung, neun von ihnen wurden von Rettungskräften in umliegende Krankenhäuser gebracht. Drei mussten zudem wegen leichter Verbrennungen behandelt werden.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden bereits aufgenommen, zuständig ist die Kriminalpolizei in Bad Segeberg. Die Hauptbrandstellen wurden vorerst beschlagnahmt. Zur Schadenshöhe gab es keine Informationen. Am Haus und in einigen Wohnungen ist es zu Rußschäden gekommen.