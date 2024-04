Norderstedt. Nachwuchs des FC St. Pauli triumphiert im Derby gegen Eintracht Norderstedt. In der Schlussphase überschlagen sich die Ereignisse.

Der Aufwärtstrend von Eintracht Norderstedt unter dem neuen Trainer Jean-Pierre Richter ist gestoppt. Ausgerechnet im Derby gegen die U23 des FC St. Pauli – diese hatte Heimrecht im Edmund-Plambeck-Stadion, das beide Clubs in der Regionalliga Nord nutzen – musste der Coach mit dem 0:2 (0:0) seine erste Niederlage hinnehmen, nachdem er bis dahin zehn Punkte aus vier Partien geholt hatte. Besonders eine Szene aus der Schlussphase erwies sich als folgenschwer für die Eintracht.

Denn in der 77. Minute hatte Ersin Zehir, früher sogar einmal in der zweiten Liga als Profi für den FC St. Pauli zum Einsatz gekommen, die große Chance auf den Ausgleich. Nach einem Foul von Jannis Turtschan an Eric Gueye hatte Schiedsrichter Jannek Hansen (Germania Breklum) auf Strafstoß entschieden. Zehir nahm sich den Ball, trat an – und drosch seinen Schuss weit über das Tor.

Eintracht Norderstedt: Strafstoß verschossen – kurz danach entscheidet FC St. Pauli II das Spiel

Wenig später nutzte der FC St. Pauli II die Norderstedter Unordnung zum 2:0, das Max Marie erzielte (80.). Die Führung hatte Bennet Winter (52.) markiert, übrigens auf Vorlage des früheren Eintracht-Spielmacher Johann von Knebel. In den Schlussminuten trudelte die Partie aus, die Auswärtsniederlage der Eintracht im eigenen Stadion war perfekt.

In der Tabelle verpasste es Eintracht Norderstedt damit, sich weiter von der Abstiegszone abzusetzen, nachdem zuvor alle direkten Konkurrenten verloren hatte. Das bedeutet: Die Garstedter bleiben auf Rang zwölf, sechs Punkte vor dem 14. Platz, der möglicherweise die Teilnahme an der Relegation bedeuten könnte. Der FC St. Pauli II steht als Tabellen-Achter im gesicherten Mittelfeld.