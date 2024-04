Kaltenkirchen. Ein Traum für alle Lego-Fans: Bei der Stein Hanse werden Kreationen gezeigt, die noch nie zuvor jemand gesehen hat. Alle Infos.

Aus Tausenden und Millionen von Lego-Steinen entstehen Kunstwerke, in denen so viel Liebe zum Detail steckt, dass ihre Schöpfer zum Teil Wochen und Monate mit dem Aufbau der kleinen Welten und Modelle verbracht haben. Bereits zum zehnten Mal können die Kreationen auf der größtenLego-AusstellungNorddeutschlands, der Stein Hanse, bewundert werden. Sie findet am Sonnabend und Sonntag, 20. und 21. April, wieder in der Marschweghalle in Kaltenkirchen statt.

Schon 2023 lockte die größte Lego-Ausstellung Norddeutschlands einige Tausend Besucher nach Kaltenkirchen. © Burkhard Fuchs | Burkhard Fuchs

An diesen zwei Tagen präsentieren die Mitglieder des Vereins Stein Hanse und weitere Freunde ihre Modelle, die es so sonst nirgendwo zu sehen gibt, weil sie sie selbst entworfen haben. In der Lego-Fachsprache werden diese „MOCs“ genannt, was für „My Own Creation“ steht. Auf der 1000 Quadratmeter großen Fläche werden viele Werke zum ersten Mal in der Öffentlichkeit gezeigt. Martin Horn, erster Vereinsvorsitzender, verspricht „tolle Premieren“.

Paternoster, Luftschiff, Burg: Große Lego-Modelle kommen nach Kaltenkirchen

So erwartet die Besucherinnen und Besucher beispielsweise eine 30 Quadratmeter große Lego-Stadt mit einer Eisenbahn. Auf einer Technikfläche soll das Thema Forstwirtschaft aufgegriffen werden, sogar ein Sägewerk soll in Aktion zu sehen sein sowie fahrende Fahrzeuge, die Schüttgut aufladen und transportieren.

Die Aussteller der Stein Hanse kommen vorwiegend aus Norddeutschland. © Burkhard Fuchs | Burkhard Fuchs

„In diesem Jahr werden einige Großprojekte den Weg nach Kaltenkirchen finden“, sagt Horn. Dazu gehören unter anderem ein Paternosteraufzug, ein Luftschiff, eine Mittelalterwelt mit Burg und vielen Rittern sowie eine ganze italienische Stadt. Auch Autofans kommen auf ihre Kosten: Auf etwa zehn Metern können sie den Porsche 911 in verschiedenen Variationen bestaunen.

Exklusive Preview schon vor offizieller Eröffnung

Neben großen werden auch viele kleine Bauwerke zu sehen sein, wie zum Beispiel Bücher mit Szenen mitten aus dem Leben und der Fantasiewelt. Die Ausstellerinnen und Aussteller kommen überwiegend aus Norddeutschland, einige reisen auch aus anderen Teilen des Bundesgebiets an. Sowohl Menschen, die bereits Rente beziehen, als auch Kinder und Jugendliche gehören zu den Ausstellenden. In speziellen Bereichen werden die Lego-Werke der Jüngsten gezeigt. „Sie stehen den Bauwerken der Erwachsenen in nichts nach“, sagt der erste Vorsitzende von Stein Hanse.

In diesem Jahr gibt es wieder die Möglichkeit, schon exklusiv vor der offiziellen Eröffnung die Ausstellung zu besuchen und die letzten Aufbaumaßnahmen live zu erleben. Am Freitag, 19. April, öffnet Stein Hanse bereits um 19.30 Uhr für Preview-Gäste zwei Stunden die Türen. In kleiner Runde können sich die Besucherinnen und Besucher von den Ausstellern durch die Halle führen lassen. Die Karten kosten 25 Euro und können per Mail an preview.kaltenkirchen@steinhanse.eu unter Angabe des Namens gebucht werden. Je Besteller können maximal zwei Karten gekauft werden.

Lego-Fans: Verein Stein Hanse zählt mehr als 500 Mitglieder

Stein Hanse ist ein eingetragener und gemeinnütziger Verein mit mehr als 500 Mitgliedern und Fans der kleinen Kunststoffsteine aus allen Altersklassen. Begonnen hat die Geschichte 2014 mit einer Handvoll Lego-Enthusiasten. In den vergangenen Jahren ist daraus eine Gemeinschaft gewachsen, die sich regelmäßig trifft und eigene Ausstellungen organisiert. Der Vereinssitz befindet sich in Henstedt-Ulzburg.

Stein Hanse, Fr, 19.4., 19.30–21.30, exklusiv für Preview-Gäste, Karten zu 25 Euro; Sa, 20.4., 9.30–18.00, So, 21.4., 9.30–17.00, Marschweghalle, Marschweg 18, Kaltenkirchen, Eintritt 6 Euro Erwachsene, 3 Euro Kinder.