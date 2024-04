Kreis Segeberg. Wer als Pendler auf die AKN im Kreis Segeberg angewiesen ist, muss sich 15 Tage lang auf Verzögerungen einstellen.

Nutzerinnen und Nutzer der AKN müssen sich auf der wichtigen Linie A2 auf Verzögerungen einstellen. Und das ganze 15 Tage lang. Der Grund seien notwendige Bauarbeiten, teilt die AKN mit. Der Zugverkehr werde zwischen den Haltestellen Neumünster und Kaltenkirchen zwischen Freitag, 5. April, 18.40 Uhr, und Sonnabend, 20. April, 0.40 Uhr, eingestellt. Die Fahrgäste müssen in dieser Zeit auf Busse umsteigen.

Die AKN-Züge der Linie A2 fahren in Kaltenkirchen bis zum Bahnhof Dodenhof planmäßig. Alle weiterführenden Züge in Richtung Neumünster werden durch Busse ersetzt. Diese seien barrierefrei, die Mitnahme von Fahrrädern sei nicht möglich, teilt die AKN mit. Die Verzögerung auf der Strecke ist durch die Ersatzbusse enorm: Eine Fahrzeitverlängerung von bis zu 35 Minuten müsse eingeplant werden.

35 Minuten länger dauert die Fahrt

Die Busse in Neumünster würden etwa 30 Minuten vor dem Regelfahrplan der Züge abfahren und hätten dadurch den Anschluss an die Züge in Kaltenkirchen. Eine Besonderheit gibt es an der Haltestelle Bad Bramstedt Kurhaus. Sie werde nicht von den Ersatzbussen angefahren. Dafür können die Fahrgäste einen Pendelverkehr mit Taxen zum Bahnhof Bad Bramstedt nutzen.

Mehr zum Thema

Dieselbe Regelung wird am letzten Aprilwochenende erneut gelten: Dann muss die Linie A2 zwischen Kaltenkirchen und Neumünster am Sonntag, 28. April, zwischen 5.40 und 18.15 Uhr wegen Logistikarbeiten gesperrt und durch Busse ersetzt werden.