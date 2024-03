Kreis Segeberg. Durch den Wortwolf gedreht: Abendblatt-Kolumnist Jan Schröter erklärt, wie man auch als Couch-Potato zu sportlichem Ruhm gelangen kann.

Bei TuRa Harksheide können auch Sie Deutscher Meiter werden!

Demnächst sind Sie Deutscher Meister. Ja, Sie. Oder vielleicht sogar ich. Ich, bei dem es trotz 52-jähriger Vereins-Fußballerei nicht mal in der Jugend zur Staffelmeisterschaft auf unterster Ebene gereicht hat. Ambitionierte Sportskanonen streben mit Höchstleistungen nach Titeln und Pokalen. Wir anderen gucken uns das im Fernsehen oder im Stadion an, schauen danach in den Spiegel und stellen – ehrlich, wie wir sind – fest: Wir sind zu schwer für Hochsprung, zu schwach fürs Kugelstoßen, zu langsam für alles. Schlichtweg konkurrenzunfähig. Jedenfalls, wenn’s um Titel und Pokale geht.

Schade, weil wir ja zu gerne auch mal mehr gewinnen würden als eine Jedermann-Teilnehmerurkunde. Aber jetzt könnten wir Deutscher Meister werden. Als Anfänger, mit bloß zwei Stunden Training an jedem Dienstagabend. Beim Sportverein TuRa Harksheide. Na schön, ich nicht – es gibt leider erst eine Damenmannschaft, aber bestimmt ziehen die Herren bald nach, die wollen gewiss auch Meister werden. Gespielt wird „Cachibol“, eine weniger hand- und fingergelenkmordende Variante des herkömmlichen Volleyballspiels. In Israel ist das längst ein großes Ding mit vielen Teams in gut organisiertem Ligabetrieb.

Hierzulande gibt es nur ein Damenteam in Mering, Bayern. Und das in Harksheide. Zumindest die Vizemeisterschaft wäre diesem Team nicht zu nehmen. Eine Sportart zu wählen, die kaum jemand betreibt, ist enorm clever. Als Schüler hatte ich einen Bekannten, der allen wahrheitsgemäß erzählen konnte, er sei in seiner Altersklasse Dritter der Hamburger Meisterschaften im Säbelfechten geworden.

Das beeindruckte in der Regel jeden, zumal sich der Pfiffikus für jede Party im „Pirat Style“ mit verwegenem Haarschopf und einem goldenen Ohrring auftakelte. Dass in besagter Altersklasse bloß drei Teilnehmer angetreten waren, behielt er für sich. Ich hätte das im nächsten Jahr gern kopiert, aber dann wären ja vier Kandidaten in der Verlosung gewesen – da ich garantiert jenseits des Glamours bloß auf Platz Vier gelandet wäre, ließ ich es sein.

Aber jetzt sollten Sie und ich endlich unseren Ruhm ernten. Cachibol wird bestimmt total populär. In 100 Jahren ist es auch hierzulande locker so groß wie Fußball. Dann blättern unsere Urenkel im großen Cachibol-Almanach, lesen die Aufstellungen der Teams im Kampf um die erste deutsche Cachibolmeisterschaft – und Sie und ich, wir waren dabei. Haaach!

Ich allerdings nur, wenn ich endlich vom Sofa hochkomme.

Lego-Erbe gibt Gas in Boostedt

Nürburgring, Nordschleife. Le Mans, 24 Stunden. Monte Carlo, Rallye. Boostedt, Halle. Jawollja: Deutschlands größte Indoor-Kartbahn wird in unserem Landkreis etabliert. Auf dem Gelände eines alten Bauernhofes. Nach dem längst kein Schwein mehr pfeift, auf dem jedoch demnächst jeder die Sau rauslassen kann.

Das Riesenspielzeug ist mit einer Fläche von 12.000 qm gefühlt knapp so groß wie Boostedt, die beiden dänischen Erbauer sind von Beruf Lego-Erbe und Eigentümer der Firma Jysk (ehemals Dänisches Bettenlager). Zu erwarten ist demnach ein innovatives Sicherheitskonzept mit Matratzen-Leitplanken. Alle paar Wochen erfolgt ein Matratzenwechsel. Anhand der durch Kart-Einschläge malträtierten Gebrauchtware ermittelt dann „Stiftung Warentest“ die stabilste Matratze des Jahres. Neuralgische Gefahrenpunkte werden mit Kissenstapeln gesichert. Die Sieger der Rennen gewinnen jeweils eine Stehlampe, die Unterlegenen dürfen sich Trostpreise aus der Gedönskiste aussuchen.

Kart-Fahrer atmen den Smog in der Halle selber weg

Wer sein Kart auf der Rennstrecke per Unfall zerlegt, muss nicht in die Boxengasse, sondern baut die Trümmer noch auf der Rennstrecke zusammen und gibt wieder Vollgas – die Fahrzeuge sind selbstverständlich aus Lego, alles kinderleicht. Fast ganz Boostedt freut sich auf diese Sensation, auf 100.000 Besucher jährlich und auf den Gewerbesteuer-Jackpot.

Doch wie bei jedem Verkehrsprojekt gibt es auch in diesem Fall vehemente Kritik. Vor allem an der Tatsache, dass die Karts mit Verbrennungsmotoren betrieben werden. Bitte bedenken, liebe Opposition: Diese Scharen von Benzin-Junkies würden sonst in ihrer Freizeit mit ihren Fahrzeugen durch unsere saubere Natur knattern, zuhauf Autobahnen und Städte verstopfen. In der Kartbahn-Halle gehen sie nur einander auf die Nerven. Weil außerdem die Halle ein geschlossenes Gebäude ist, atmen sie ihren Smog selber weg. Besser geht’s nicht.

Außerdem schließen die Betreiber eine spätere Umrüstung der Karts auf umweltfreundliche Technologien nicht aus. Aufgrund der langjährigen Erfahrung im Spielzeugsektor entwickelt Lego bereits einen „Formel-1“-verdächtigen Aufziehmotor, der vor dem Start vom Kart-Piloten mittels eines kapitalen Schlüssels im beidhändigen Einsatz aufgedreht wird. Ist das getan, gilt es, hurtig hinters Lenkrad zu klettern, bevor sich das Geschoss in Bewegung setzt – andernfalls durchschlägt es führerlos die Hallenwand und zieht eine Schneise der Verwüstung durch Boostedt.

Das möchten wir nicht.

Durch Norderstedts Kneipen ziehen oder lieber auf dem Mond landen?

Urlaub auf den Malediven, Christmas-Shopping in New York. Digitalnomaden arbeiten in einer Arbeitswoche auf drei verschiedenen Kontinenten. Annalena Baerbock verbraucht ihre Spraydose „Drei-Wetter“-Interkontinentalhaarkleister in der Regel schon an jedem Monatsersten, sofern ihr Dienst-Gebrauchtflieger nicht wieder außerplanmäßig irgendwo nutzlos mit Düsenhusten auf der Hebebühne steht.

Mittlerweile landen – gefühlt im Wochentakt – sogar auf dem Mond komische Transportkästen, die allerdings immer gleich umkippen, weil keiner an Stützräder gedacht hat.

Putzigerweise schreiben sämtliche Medien, diese Interstellarcontainer sähen aus wie „eine alte englische Telefonzelle“. Niemand unter 30 weiß noch, wie diese Dinger aussahen. Außerdem sind die englischen Telefonzellen früher nicht mal umgekippt, wenn man sich nach sechs blitzschnell gekippten pints of beer („Last Order!“) daran festhielt. Habe ich im Selbstversuch… Tut hier nichts zur Sache, jedenfalls: Uns allen steht die Welt offen. Aber wollen wir da überhaupt hin?

Nein, wollen wir nicht. Jedenfalls nicht die Leute aus unserem Landkreis Segeberg. Drei aktuelle Beiträge aus dieser Woche in diesem Lokalteil sind Beweise dafür.

Nummer Eins: Ein Bericht über das kleine, unspektakulär gemütliche Einkaufszentrum „Immenhof“ in Glashütte. Hier ist man unter Nachbarn, findet, was man braucht und erstickt nicht im Überangebot. Prognose: Wenn demnächst in der Hamburger HafenCity der Mega-Konsumtempel „Überseequartier“ eröffnet, fährt man als Glashütter vielleicht mal aus Neugier hin, wendet sich mit Grausen und macht nächstens seine alltäglichen Besorgungen wieder im „Immenhof“.

Nummer Zwei: Sechs Tipps für eine Kneipentour durch Norderstedt. Die ich hier nicht wiederhole. Was daran aber auffällt: Auch die Kneipengänger schätzen das Vertraute. Und fühlen sich am qualmgebeizten Tresen unter Stammgästen wohl. Ein Zugehörigkeitsgefühl, welches Digitalnomaden in den Plastikmodul-Coffeehouses dieses Planeten nie erleben werden.

Nummer Drei: Im ehemaligen Trafohaus am Segeberger Kalkberg ist das „kleinste Hotel der Welt“ entstanden. Gesamtgröße: 17,85 qm. Für die Übernachtungskosten ließe sich anderswo eine Suite buchen. Wollen wir aber nicht. Wir möchten es überschaubar. Kuschelig. Wir wollen nicht jeden Tag neue Leute kennenlernen, sondern unsere Freunde und Bekannten wiedersehen.

Wir wollen zu Hause sein. Nicht mehr und nicht weniger wollen wir.