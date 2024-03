A7 Grossenaspe, Kreis Segeberg Unfall heute gegen kurz vor 10:00 Uhr auf der A7 kurz vor der AS Grossenaspe in Fahrtrichtung Süden. Ein grösserer Hund wurde auf der Autobahn von einem Taxi erfasst und vermutlich tödlich verletzt. Die vermutlichen Besitzer des Hundes trugen den Hund anschliessend in ihren Lieferwagen. In den Rundfunkmeldungen war von einer Gefahrenstelle auf der A7 die Rede, beidseitig freilaufende Hunde, kurze später die Gefahrenmeldung über eine ungesicherte Unfallstelle © Danfoto | Danfoto