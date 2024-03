Kreis Segeberg. Zusammentoß in Struvenhütten ereignete sich am Freitag um kurz nach 8 Uhr. Was bisher über den schlimmen Unfall bekannt ist.

Großeinsatz der Freiwilligen Feuerwehren am Freitagmorgen auf der Hauptstraße in Struvenhütten: Um kurz nach 8 Uhr stießen zwei Fahrzeuge frontal zusammen, die Helfer mussten zwei eingeklemmte Personen aus den Autos befreien.

Zum Unfallhergang konnte die Polizei noch nicht viel sagen, fest steht bisher nur, dass zwei Männer bei dem Frontalzusammenstoß verletzt wurden, bei einem ist nach aktuellem Stand Lebensgefahr nicht auszuschließen.

Die Straße blieb für mehrere Stunden voll gesperrt

Die Freiwilligen Feuerwehren mussten die Einsatzstelle in zwei Rettungsbereiche aufteilen, um beide Insassen schnellstmöglich zu befreien. Bei beiden Fahrzeugmodellen handelt es sich um Mercedesse. Neben Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst landete auch ein Rettungshubschrauber aus Hamburg an der Unfallstelle, der im Anschluss den Schwerstverletzten in eine Klinik flog.

Zur Rekonstruktion des Unfalls wurde ein Sachverständiger der Dekra an die Einsatzstelle gerufen. Die Straße blieb für mehrere Stunden voll gesperrt .