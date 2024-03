Norderstedt. Vor nicht einmal einem Monat hat Firma mit Räumung begonnen. Es gelten hohe Sicherheitsvorkehrungen. Ein Ortsbesuch.

Ortsbesuch am Norderstedter Müllberg. Vor nicht ganz vier Wochen hat die Firma Ehlert & Söhne mit der Räumung des illegalen Abfallzwischenlagers begonnen. An der Absperrung zum ehemaligen Gieschen-Gelände hängt ein Hinweisschild. Es warnt vor gefährlichen Schadstoffen. Bis vor Kurzem reichte der Müll, der in der Spitze bis zu sechs Meter in die Höhe ragte, noch bis zum Bauzaun. Nun ist bereits ein Viertel der Fläche freigeräumt. „Wir sind sehr gut davor“, sagt Bauleiter Sven Francke.