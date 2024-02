Norderstedt. „Norderstedter Wohngarten“ ist wieder da, nun am Standort von „Meyer‘s Welt“ am Rugenbarg. Eröffnung am 1. und 2. März.

Gartenfans und Pflanzenfreunde haben schon darauf gewartet: Ab Freitag, 1. März, gibt es eine neue Anlaufstelle für alle, die Balkon, Terrasse oder Beete neu gestalten wollen. Der Norderstedter Wohngarten öffnet wieder seine Türen, allerdings nicht am ursprünglichen Standort in „Meyer‘s Mühle“ an der Ecke Ochsenzoller Straße/Ohechaussee. Der Fachhandel ist jetzt am Rugenbarg 69 in Norderstedt zu finden, unter dem Dach von „Meyer‘s Welt“.