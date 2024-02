Norderstedt. Zwischen Kiesow und Quickborner Straße sollen Firmen angesiedelt werden. 50 Menschen kamen zu einer Info-Veranstaltung.

Filetgrundstücke für Gewerbe, nur 2,5 Kilometer von der A7 entfernt – dieses Angebot möchte die Stadt Norderstedt in den kommenden Jahren Investoren machen. Dazu wird im Stadtteil Friedrichsgabe, in der Nähe von Kiesow Autorecycling, ein neues Gewerbegebiet ausgewiesen. Doch das grenzt auch an zwei Wohnstraßen. Was kommt da auf die Anwohner zu? Darüber informierte die Stadtverwaltung am Dienstagabend.