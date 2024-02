Norderstedt. In „Erschütterungen“ beschreibt der Altbundespräsident die Lage der Demokratie. Nun kommt er ins Kulturwerk. So kommen Sie an Karten.

Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck ist auf Buchtour in der Bundesrepublik – und macht einen Stopp in Norderstedt. Im Mai spricht er im Kulturwerk über sein Buch „Erschütterungen - Was unsere Demokratie von außen und innen bedroht“, welches er im vergangenen Jahr veröffentlichte.