Norderstedt. Spitzenjob im Rathaus: Bewerber für Sozialdezernat stellen sich an zwei Abenden der Politik vor. Warum die Suche so sensibel ist.

Es gibt keinen höheren Posten, keinen Job mit einem bedeutenderen Profil, der 2024 im Rathaus von Norderstedt zu vergeben ist. Und deswegen ist es auch so sensibel, aus diesem Grund sickern so gut wie keine Informationen durch, wer im Sozialdezernat die Nachfolge von Katrin Schmieder antreten könnte. Mit dem Tag, an dem sie im November 2023 die Wahl zur Oberbürgermeisterin gewonnen hatte, wurde das Verfahren bereits angestoßen. Die Stadt schrieb den Posten formal aus, eine Vielzahl an Bewerbungen traf binnen der Frist ein, die Verwaltung sichtete die Kandidatinnen und Kandidaten, doch dann war es an der Politik zu entscheiden, wer in die engere Auswahl kommt.