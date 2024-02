Norderstedt. In der Nähe von Kiesow sollen sich weitere Firmen ansiedeln. Gewerbe rückt näher an Häuser in zwei Straßen heran.

Es ist eine Fläche, die für viele Investoren sehr interessant sein dürfte: Im Stadtteil Friedrichsgabe, zwischen Kohtla-Järve-Straße und dem Recyclingbetrieb Kiesow, nur gut 2,5 Kilometer von der A7 entfernt, will Norderstedt ein neues Gewerbegebiet ausweisen. Für die Anwohner der Quickborner Straße und des Kampmoorweges bedeutet das, dass in den kommenden Jahren die Gewerbebebauung näher an ihre Häuser heranrücken dürfte. Am Dienstagabend gibt es eine Informationsveranstaltung.