Norderstedt/Bremen. Profi-Schachspielerin Lara Schulze spielt in der „stärksten Liga der Welt“ – nur mit Männern. Was sie nun nach Norderstedt führt.

Sie hat ihr Hobby zum Beruf gemacht. Die 21 Jahre alte Lara Schulze aus dem niedersächsischen Lehrte ist Profi-Schachspielerin. Das Besondere: Sie ist sowohl in der Männer- als auch in der Frauen-Bundesliga aktiv. Bei den Männern sitzt sie seit 2020 für den SV Werder Bremen am Schachbrett, bei den Frauen seit dieser Saison für TuRa Harksheide.