Kaltenkirchen. Mehr als 100 Traktoren und Pkw kommen zur Demo nach Kaltenkirchen. Menschen kämpfen für Landwirtschaft und Mittelstand. Was sie bewegt.

Um Punkt 18 Uhr rollen am Freitagabend mehr als Hundert Trecker und Pkw vom Parkplatz gegenüber der Holstentherme in Kaltenkirchen. Rundumleuchten blinken in der Dämmerung. Landwirte haben sich extra Hupen gekauft, die in einer ohrenbetäubenden Lautstärke Melodien über die Straßen blasen. „Wir müssen zeigen, dass wir ein Problem haben“, sagt Felix Barkhausen (21). „Und das geht am besten, wenn man uns sieht.“