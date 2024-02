Norderstedt. Für alle, die von Brett-, Karten- oder Würfelspielen nicht lassen können gibt es demnächst einen Pflichttermin in Norderstedt.

Das ist der komplett verspielte Wahnsinn: Wer den Raum mit den Spielen beim Falkenberger Spieletreff betritt, der weiß gar nicht, wohin er zuerst schauen soll. In den Regalen ein Wirrwarr an bunten Schachteln und darin weit über 1000 Brett-, Karten- und Würfelspiele. Die Klassiker, die Evergreens, die Exoten, die schwierigen und die leichten Strategiespiele, die Titel für Experten und für die ganze Familie. Der Spieletreff ist das Spieleparadies in der Region.