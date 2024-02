Norderstedt/Tangstedt. Geplant war ein „Museum am Wegesrand“, das die Geschichte der Flüchtlinge nach dem Krieg erzählt. Doch die Realität sieht traurig aus.

Die Holzwände verwittern. Der Selbstversorgergarten wuchert zu, und durch das Gestrüpp mit dornigen Brombeeren recken Krokusse tapfer ihre tiefblauen Blüten zur Sonne. Auf der kleinen Bank am Eingang liegt eine Bibel, an der Tür hängt ein Blumenkranz aus Plastik, der Briefkasten klappert windschief an der Wand.