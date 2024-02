Ferenbötel/Rickling. Mit einer furchtbaren Geschichte schafften es Kriminelle in Dörfchen Ferenbötel, ihren Opfern sehr viel Geld abzunehmen.

In Ferenbötel, einem kleinen Dörfchen im Kreis Segeberg, das zu Rickling zählt, wohnen nur etwas über 600 Menschen. Und genau hier ist es Kriminellen nun abermals gelungen, mit ihren perfiden Tricks an eine große Menge Geld zu gelangen. Gegenüber einem Seniorenehepaar gaben sich die Betrüger am Telefon als Polizisten und Staatsanwälte aus. Sie spiegelten den verunsicherten Senioren vor, dass ein naher Verwandter in einen Unfall verwickelt sei.