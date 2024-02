Norderstedt. Bengt Bergt, Norderstedts SPD-Mann in Berlin, will Kiffen entkriminalisieren. Kollegin Melanie Bernstein (CDU) sieht Jugend in Gefahr.

Bengt Bergt, der SPD-Bundestagsabgeordnete für den Kreis Segeberg aus Norderstedt, hat eine klare Meinung zu Cannabis und dem verantwortungsvollen Gebrauch davon. Er ließ Bilder sprechen: Vor der Kulisse eines Windparks unter blauem Himmel in Schleswig-Holstein zog der Sozialdemokrat genüsslich einen durch, wie erfahrene Cannabis-Konsumenten es auszudrücken pflegen.