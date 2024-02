Bad Segeberg. Bedrohliche Szenen vor Sitzung der Partei im Kreishaus Bad Segeberg. Doch dann passierte etwas sehr Vorbildliches.

Aufgeheizte Stimmung, Blockaden mit Misthaufen: Überall in Deutschland machen die Angriffe auf Kommunalpolitiker und die Störungsversuche besonders grüner Parteiveranstaltungen durch aufgebrachte Bauern und Protestierer aus dem rechten politischen Spektrum Schlagzeilen. In Biberach in Baden-Württemberg eskalierte die Situation zuletzt an Aschermittwoch, wo eine grüne Parteiveranstaltung nach gewalttätigen Ausschreitungen abgesagt werden musste.