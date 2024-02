Norderstedt/Pinneberg. Die Spritpreise an den Tankstellen variieren regional stark. Wie die Konzerne das begründen und was der ADAC dazu sagt.

Wer oft mit dem Auto zwischen dem Kreis Pinneberg und dem Kreis Segeberg unterwegs ist, stellt gewisse Unterschiede fest. Einer fällt vielen besonders ins Auge: Benzin und Diesel ist an Tankstellen in Orten wie Pinneberg oder Rellingen oft deutlich günstiger als in Norderstedt. Woran liegt das eigentlich? Die Erklärungen gehen weit auseinander – je nachdem, ob man Tankstellenpächter, die Mineralölkonzerne oder den ADAC fragt. Immerhin gibt es einige sinnvolle Spar-Tipps, auch von Tankstellenkunden.