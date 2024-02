Norderstedt. Die beliebte Gastronomie am Stadtparksee soll am 1. Mai wiedereröffnen. Rechtliche Einschränkungen gibt es trotzdem. Die Pläne.

Das Strandhaus ist ausgekühlt, durch die Schlitze in der Glasfassade kriecht Feuchtigkeit in die Räume. Der Barbereich ist abgedunkelt, ein alter Fernseher lehnt gegen den Tresen. Die Kaffeemaschine wurde schon lange nicht benutzt. Im Herzen der Gastronomie sind Rattansofas und -stühle zusammengeschoben. Darauf stapelt sich ein Turm aus Kissen. Rundherum offenbart der wunderschöne Blick auf den Norderstedter Stadtparksee, was für ein Potential in der seit Jahren geschlossenen Location steckt.