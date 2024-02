Norderstedt. Es tropft von der Decke. Trotzdem erwog die Politik, das Schulzentrum Süd nur zu sanieren, statt neu zu bauen. Schüler sind genervt.

Tom Marcinkowski kann sich an seinen ersten Tag am Lise-Meitner-Gymnasium in Norderstedt noch gut erinnern. Das war vor einem halben Jahr. Da hatte er die Schule gewechselt. Der 16-Jährige wartete vor dem Klassenraum, blickte an die Decke und entdeckte die vom Wasser aufgeweichten Platten. „Wir reden nicht mehr über den Zustand des Gebäudes“, sagte daraufhin ein neuer Mitschüler zu ihm.