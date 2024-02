Norderstedt. Speis und vor allem Trank: In Norderstedt gibt es demnächst wieder einige Tastings. Die Orte und die Termine.

Alkohol kann man bekanntlich auf ganz verschiedene Arten zu sich nehmen. Ein sinnvoller Ansatz: Langsam zur Sache gehen und genau darauf achten, was da eigentlich die Kehle runterfließt. Denn die Herstellung eines jeden Getränks ist ja eine Wissenschaft für sich – das gilt für Whisky ebenso wie für Gin, Rum, Wein oder Bier. Da gibt es viel zu lernen und es kann durchaus Spaß machen, sich der Sache mal genau zu widmen – mit fachkundiger Begleitung und ein bisschen was zu essen dabei, vielleicht auch noch Musik. Hier einige Tipps für Seminare und Tasting-Events in Norderstedt.

Hochprozentige Tastings mit Essen und Musik in Kim‘s Restaurant

Edle, hochprozentige Getränke, Essen und Musik: Das ist das Rezept für die „Genuss-Momente“ der Norderstedter Event- und Marketingagentur atw. Experte Ernst Vollmer, der schon die beliebte Reihe „Whisky & Dining“ gestaltete, wird wieder durch die Abende führen, die erneut in dem Restaurant „Kim‘s“ im Feuerwehrmuseum stattfinden. 2024 gibt es drei Termine: Am Samstag, 13. April steht ein Rum-Tasting an, mit Essen und Live-Musik. Am Samstag, 20. Juli, gibt es ein Gin-Tasting mit Essen und „Loungemusik“. Am Samstag, 12. Oktober, wird wieder Whisky probiert, Essen gibt es auch und es spielt eine Band. Die Teilnahme kostet pro Person 84 Euro, es sollte bald reserviert werden.

Genuss-Momente, Kim‘s Restaurant, Friedrichsgaber Weg 290, Norderstedt. Tickets für 84 Euro p.P. können über die Webseite der Agentur atw gekauft werden.

Die Welt des Craftbeers kennenlernen bei den „Superfreunden“

House of Superfreunde: Managerin Svenja Hardt und Mitgründer Christian Buggenthin. © Superfreunde | Superfreunde

Die Vielfalt des Bieres zu feiern, ist eine der vornehmsten Aufgaben der Craftbeer-Szene. Und ein Anlaufpunkt für diese und generell alle Freunde von Hopfen und Malz ist das „House of Superfreunde“ in Norderstedt. In den Räumen der ehemaligen Schlachterei an der Ochsenzoller Straße bieten das junge Team der „Superfreunde“ seit 2022 immer wieder wechselnde Biersorten an, warme Küche und regelmäßige Konzerte gibt es auch. Und eben Probier-Abende wie das „HOUSE Tasting“ am kommenden Samstag. „Wir entführen euch für zweieinhalb Stunden in die Welt des Craftbeers“, versprechen die Veranstalter. Tastings können immer auch individuell und zu verschiedenen Themen gebucht werden.

HOUSE Beertasting, Sa 17.2., 17 Uhr, House of Superfreunde, Ochsenzoller Str. 103, Norderstedt. Tickets kosten 45 Euro pro Person und können über den Webshop der Superfreunde gebucht werden.

Weinabend mit kulinarischer Begleitung in der „Zwutschkerl Alm“

Lars Wolter und Alexandra Rehders gehört das deutsch-österreichische Restaurant Zwutschkerl Alm am Gutenbergring in Norderstedt. © Norderstedt | Annabell Behrmann

Der Name ist Programm: Eigentlich geht es recht deftig und bodenständig zu in dem Restaurant „Zwutschkerl Alm“ am Gutenbergring in Norderstedt. Dinge wie „Schweinshax‘n“ und „Krautfleckerln“ steht auf der Karte. Aber einen feinen Tropfen weiß man auch zu schätzen in der urigen, holzgetäfelten Stube. Und deshalb gibt es immer wieder auch „Wein-Tastings“ in der Zwutschkerl Alm. So zum Beispiel am 5. März, wenn es einen Abend lang um italienische Weine geht. Die Verkostung wird moderiert, eine kulinarische Begleitung gibt‘s auch.

Weinabend „Italienische Weine“, Di 5.3., 19.30, Zwutschkerl Alm, Gutenbergring 30a, Norderstedt. Die Teilnahme kostet 59 Euro pro Person. Reservierungen unter Tel. 040/525 34 31 oder per Mail an bistro@zwutschkerl-alm.de

Italienische Weine probieren bei „Fine Wine Hamburg“ in Norderstedt

Relativ neu in Norderstedt ist das Weingeschäft „Fine Wine Hamburg“ an der Ulzburger Straße 414. Den Laden gibt es seit April 2023 und er zog, wie der Name vermuten lässt, aus Hamburg hierher. Inhaber Cristiano Gargiulo belieferte viele Jahre lang die gehobene Hamburger Gastronomie, betrieb dann ein Ladenlokal in Winterhude. Das hat mittlerweile einen anderen Betreiber und Gargiulo widmet sich in Norderstedt dem Wein und der Feinkost. Gargiulo hat familiäre Wurzeln auf Capri – entsprechend findet man bei ihm, neben Wein, Grappa & Co., viele tolle Produkte aus dem „Bel Paese“, wie Pasta, Panettone und Antipasti. Regelmäßige Wein-Tastings will er nun auch anbieten. „Es wird vier bis sechs Termine geben, das wird dann eine Reise durch Italien, mit kulinarischer Begleitung. Die Termine sind ab kommender Woche online buchbar“, sagt Gargiulo.

Wein-Tastings, Fine Wine Hamburg, Ulzburger Straße 414, Norderstedt. Die Seminare sollen 69 Euro pro Person kosten und sind bald über die Webseite der Weinhandlung buchbar.

Weinseminare nach Kundenwunsch bei „Wein Zwei Drei“

Im Norderstedter Gewerbegebiet, unweit von der „Zwutschkerl Alm“, befindet sich die Weinhandlung „Wein Zwei Drei“ von Arnd Nebert. Der ist ausgebildeter Sommelier und bietet gelegentlich für seine Kunden auf Wunsch auch Weinseminare an. Bei der Gestaltung ist er sehr flexibel: „Wir machen das zum Beispiel für Freundeskreise oder Geburtstagsfeiern. Je nach Wunsch kann es um Rot- oder Weißwein oder um bestimmte Länder gehen. Es geht so zwei bis vier Stunden, die Kosten liegen bei 25 bis 30 Euro pro Person, zum Wein gibt es kleine Snacks.“ Die Seminare werden allerdings erst ab Spätsommer/Herbst angeboten und beginnen in der Regel ab 18 Uhr. Bei gutem Wetter wird draußen gesessen.

Weinseminare nach Absprache, Wein Zwei Drei, An‘n Slagboom 41, Norderstedt. Kontakt: 040/35 71 33 53 oder service@wein-zwei-drei.de