Bad Segeberg. Wohnimmobilien und sogar ein Bauernhof im Kreis Segeberg wechseln zwangsweise den Besitzer. Was man über Versteigerungen wissen muss.

Nicht selten macht man die besten Schnäppchen bei Immobilien in den Amtsgerichten: Dort kommen bei Zwangsversteigerungen Gebäude unter den Hammer, die sich die ehemaligen Besitzer nicht mehr leisten können. Im Kreis Segeberg wird an den Amtsgerichten in Norderstedt und Bad Segeberg zwangsversteigert. Während in Norderstedt derzeit keine Termine anstehen, wurden in den kommenden Wochen und Monaten in Bad Segeberg drei Versteigerungen angesetzt.