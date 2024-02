Norderstedt/Hamburg. Opfer des Einbruchs von 2021 streiten vor Gericht mit der Haspa. Nächster Termin im Berufungsverfahren steht fest.

Es geht um Hunderttausende Euro und für manche Menschen um die Altersvorsorge: Ein wichtiger Berufungsprozess vor dem Hamburgischen Oberlandesgericht (OLG) geht am 1. März in die nächste Runde. Die Richter des zuständigen 13. Zivilsenats entscheiden im Prinzip darüber, wie hoch die Hamburger Sparkasse Kunden entschädigen muss, deren Geld bei einem spektakulären Einbruch im August 2021 in eine Norderstedter Haspa-Filiale gestohlen wurde.