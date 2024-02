Norderstedt. Sanierung des Schulzentrums Süd oder Neubau als „Campus Glashütte“: Stadt legte Zahlen vor, die beide Varianten in Euro beziffern.

Bei den Schülerinnen und Schülern des Schulzentrums Süd und deren Eltern hatte es für ordentlich Verunsicherung gesorgt, als die Kommunalpolitik in den letzten Wochen den Neubau des veralteten Schulgebäudes in Glashütte infrage stellte. Schließlich war der Beschluss für den Bau eines zeitgemäßen, schicken „Campus Glashütte“ 2018 längst gefallen und die Schulgemeinschaft aus Lise-Meitner-Gymnasium und Gemeinschaftsschule Ossenmoorpark freute sich über den Aufbruch in eine neue Zukunft.