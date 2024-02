Henstedt-Ulzburg. Kann ein Herz wirklich brechen? Sind Beziehungen gut für die Gesundheit? Chefarzt Dr. Tim Rausche hat für uns die Antworten.

Verliebtheit, Herzklopfen, gebrochene Herzen. Der Valentinstag naht – und bringt die großen Mysterien der Liebe mal wieder auf die Agenda. Zeit, da etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Und was liegt näher, als einen Experten zu befragen, der tagtäglich mit Herzen zu tun hat? Dr. Tim Rausche leitet am Paracelsus-Klinikum Henstedt-Ulzburg den Fachbereich Innere Medizin, Kardiologie und Intensivmedizin. Ihm haben wir ein paar Fragen über große Gefühle und das große Organ in der Brust gestellt – zum Beispiel die, was eigentlich Frauen- und Männerherzen unterscheidet.