Norderstedt. 1000 tanzfreudige Besucher feiern in Norderstedt ausgelassen Karneval. Warum die größte Party der Stadt so beliebt ist.

Es ist die größte Faschingsfeier in der Region. Gut 1000 Menschen strömten in ihren schicksten und buntesten Kostümen in die Falkenbergsporthalle, um Karneval zu feiern und richtig abzutanzen. Die Freiwillige Feuerwehr Harksheide hatte zum 33. Mal zur wilden Feuernacht geladen. Und der Reiz der größten Party des Jahres in Norderstedt ist ungebrochen.