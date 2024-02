Bad Bramstedt. Seit Wochen läuft „791 km“ mit Erfolg in den deutschen Kinos. Warum Taxifahrer Josef alias Joachim Król unbedingt in den Norden will.

Die Älteren erinnern sich noch: Das Lied „Mit einem Taxi nach Paris“ von Felix de Luxe weckte 1984 Sehnsüchte nach einer romantischen Reise in die Metropole an der Seine. Was ist dagegen schon eine Fahrt mit dem Taxi nach Bad Bramstedt? Klingt nicht wirklich inspirierend, kann aber lustig, aufregend und spannend sein, wenn Stars wie Iris Berben undJoachim Król mit an Bord der eifarbenen Limousine reisen – und das über eine Distanz von 791 Kilometer.