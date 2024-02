Norderstedt. Angeblich wollte der Täter in der Nähe der U-Bahnstation Garstedt Geld wechseln. Kripo ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise.

Gemeiner geht es kaum: Ein Trickdieb hat in Norderstedt einen 92 Jahre alten Rentner bestohlen und 400 Euro erbeutet. Tataort war am Mittwoch die Ochsenzoller Straße in der Nähe des U-Bahnhofes Garstedt. Jetzt bittet die Polizei Zeugen, sich zu melden.