Norderstedt. Der Betrieb ließ die Mitarbeitenden anonym abstimmen – und die hatten nur Lob für den Mittelständler aus Norderstedt übrig.

Wenn Mitarbeitende ihren Arbeitgeber fünfmal in Folge zum besten Arbeitgeber auszeichnen, dann müssen die Chefs in der Mitarbeiterführung und bei der Unternehmenskultur einiges richtig machen. Das mittelständische Unternehmen Elektro-Alster-Nord (EAN) an der Ulzburger Straße kann sich für diese Serien-Auszeichnung rühmen.