Kaltenkirchen. Premium-Bonbons: Cavendish & Harvey übernimmt Jahnke Süsswaren. Warum die beiden Süßen ihre Kräfte jetzt bündeln.

Das ist wohl die süßeste Verschmelzung zweier Unternehmen, die sich jetzt im Januar in Kaltenkirchen vollzogen hat. Der Fruchtbonbon-Hersteller Cavendish & Harvey hat den Lakritz-Anbieter Jahnke übernommen. Beide Unternehmen beschäftigen in Kaltenkirchen zusammen 220 Beschäftigten und machen etwa 70 Millionen Euro Umsatz. Der neue Süßwaren-Konzern ist nun einer der größten Arbeitgeber in der Stadt.