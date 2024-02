Norderstedt. Kriminelle nutzen auch die kurzzeitige Abwesenheit der Bewohner und suchen nach Schmuck und Bargeld. Wo sie am Montag zuschlugen.

Norderstedt steht in diesen Tagen ganz besonders im Fokus der Einbrecher. Am Montag meldete die Polizei zwei neue Taten. Und gerade erst am Wochenende waren Unbekannte in zwei Gebäude in der Stadt eingedrungen. Der Schaden geht in die Tausende Euro