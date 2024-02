Norderstedt. Umweltminister Goldschmidt kam am Montag nach Norderstedt. Wie lange es dauern wird, die illegale Müllkippe abzutragen.

Seit Jahren ist er das vielleicht größte Ärgernis in Norderstedt: die illegale Müllkippe der ehemaligen Firma Gischen Containerdienst in Friedrichsgabe. Nach mehrjährigen Verhandlungen zwischen Stadt und Land Schleswig-Holstein wird sie jetzt endlich abgeräumt. Am Montag kam Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) zur Besichtigung der Baustelle.