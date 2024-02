Kaltenkirchen. Frau sieht mehrere Männer, die in Kaltenkirchen in ein Haus eindringen. Warum die Täter trotzdem nicht gefasst wurden.

Dramatische Minuten für eine Frau aus Kaltenkirchen am Sonntag gegen Mitternacht: Als sie aus dem Fenster sieht, wird sie zur Zeugin eines Einbruchs in eine Erdgeschosswohnung in der Nachbarschaft an der Kieler Straße. Sie beobachtet, wie sich mehrere Personen an der Rückseite eines Hauses zu schaffen machen.