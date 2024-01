Norderstedt. Spieler, Manager, Platzwart– und die Wäsche macht er auch: Michael Ulbricht lebt beim HSV in Norderstedt seine Fußballromanze.

Die Sache mit der Anzeigetafel – die war Michael Ulbricht pur. Ein Heimspiel des HSV III in der Hinrunde der Landesliga in Norderstedt. Die Rothosen, Spitzenreiter der Liga, erzielen einen Treffer. Doch – was ist das? Der Treffer erscheint nicht auf der digitalen Anzeigetafel auf der Paul-Hauenschild-Anlage. Manche Zuschauer zucken nur mit den Achseln.