Pronstorf. Auf Gut Pronstorf findet am 3. und 4. Februar die große Hochzeitsmesse statt. Über 50 Dienstleister stellen sich vor. Ein Überblick.

Wer heiraten möchte, muss meist eine Menge planen und Fragen beantworten: In welcher Location soll unsere Hochzeitsfeier stattfinden? Wer kann die Traurede halten? Und wo bekomme ich einen guten DJ und Fotografen her? So schön das gemeinsame Planen auch ist – eine Hochzeit zu organisieren, kann auch anstrengend sein.