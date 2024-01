Großenaspe. Wütende Landwirte luden den Haufen in der Dunkelheit des Morgens ab. Das Abräumen des Stallmistes ist eine Herausforderung.

Die Wut der Bauern auf die Politik der Ampel-Koalition in Berlin ebbt nicht ab: Seit mehreren Stunden blockieren zahlreiche Landwirte mit Traktoren diverse Zentrallager von Supermarktketten in Schleswig-Holstein. Und am Morgen, gegen 6 Uhr, kippten Landwirte in der Dunkelheit einen mehrere Kubikmeter großen Haufen Stallmist auf die Autobahnzufahrt Großenaspe an der A7.