Norderstedt. Der Neuzugang hat sogar Spiele für die deutsche U19-Nationalmannschaft absolviert. Warum er nun für einen Regionalligisten spielt.

Das ist ein echter Transfer-Coup: Noch vor Ende der Winterpause verpflichtet Eintracht Norderstedt das Top-Talent eines Bundesligisten. Nathan Winkler hat mehrere Jahre in der Jugend des VfB Stuttgart gespielt, kam sogar in der deutschen U19-Nationalmannschaft zum Einsatz. Nun wechselt der 19-Jährige nach Norderstedt an die Ochsenzoller Straße und verstärkt den Kader des Tabellenzehnten der Fußball-Regionalliga Nord.