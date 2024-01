Kreis Segeberg. Im Tiefkühlanhänger oder Tiny House: So können Sie auf dem Campingplatz „Weißer Brunnen“ in Wittenborn die kalte Jahreszeit genießen.

Strahlende Sonne, knackige Kälte und dick eingemummelt raus in die Natur – wie herrlich ist das denn? Das haben sich auch Angret (57) und Roland (60) Niebuhr gedacht und mit Hund Gizmo, ihrem Minimalteser, eine große Runde am Mözener See gedreht. Um es sich danach im kuschelig warmen Wohnmobil beim Kaffee so richtig gemütlich zu machen.