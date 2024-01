Henstedt-Ulzburg. Langfristige Investitionen für mehr als 100 Millionen Euro: Gemeinde wird sich maßgeblich verändern. Eine aktuelle Übersicht.

Wie Henstedt-Ulzburg im Jahr 2033 aussieht? Das wird niemand ernsthaft prognostizieren können. Doch dass sich die Großgemeinde bis dahin maßgeblich verändern wird, steht außer Frage. Und eben weil so viele Projekte und Maßnahmen auf der Agenda stehen, hat sich die Politik kürzlich in einem Workshop zusammengesetzt, um die geplanten, wesentlichen Investitionen, die auf den öffentlichen Haushalt zukommen, zeitlich zu sortieren. Der Finanzausschuss berät hierzu am Montag, 29. Januar (18.30 Uhr, Ratssaal).