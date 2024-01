Bad Segeberg. Das Café am Großen Segeberger See ist ein beliebtes Ausflugsziel. Im Februar sollte es wieder öffnen. Warum es zu Verzögerungen kommt.

Das Café Goldmarie ist idyllisch am Großen Segeberger See gelegen und ein beliebtes Ausflugsziel für Tagestouristen und alle Einheimischen. Nach den Betriebsferien wollten die Betreiber ihr Lokal in Bad Segeberg am 1. Februar wieder öffnen. Doch nun kommt es anders als gedacht: „Leider haben wir sehr schlechte Nachrichten“, schreibt das Team auf seiner Homepage. „Wir haben in der Goldmarie einen erheblichen Wasserschaden.“